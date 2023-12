Ratingen Abfallkalender kommt zum letzten Mal analog

Die Umstellung auf digitale Angebote bedeutet übrigens ausdrücklich nicht, dass keine gedruckten Exemplare mehr erhältlich sein werden. Auch in Zukunft wird es für Bürger, die weder den Online-Abfallkalender noch die Abfall-Apps nutzen, am Jahresende gedruckte Faltblätter geben, die dann an diversen Verwaltungsstellen abgeholt werden können.