St. Marien Ratingen Chöre aus dem Kreis Mettmann gestalten Abendlob

Der Evensong ist ein abendliches Stundengebet und ursprünglich in der anglikanischen Kirche, inzwischen auch in der evangelischen und der katholischen Kirche beheimatet. Wichtigstes Element ist der gemeinsame Psalmengesang, weitere Bestandteile sind Chorlieder, Gemeindelieder sowie Lobgesänge aus dem Neuen Testament. Eine Lesung, Fürbitten und Momente der Stille gehören ebenfalls dazu. Diese Gottesdienstform eignet sich in besonderer Weise, zur Ruhe zu kommen und den Tag in Gemeinschaft und im Vertrauen auf Gott ausklingen zu lassen.