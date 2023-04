Schockanrufe Schockanrufe in Ratingen: Polizei warnt vor üblen Tricks

Unlängst hat es eine 73-jährige Ratingerin getroffen, die von Unbekannten per Schockanruf so massiv unter Druck gesetzt wurde, dass sie einen fünfstelligen Geldbetrag abhob und einer Täterin übergab. Leider kein Einzelfall. Im Gegenteil: Es ist wachsendes Problemfeld. Schockanrufe, falsche Whatsapp-Nachrichten, Trickdiebstahl an der Haustür – davon berichten Betroffene immer wieder. Fakt ist: Die Fälle, in denen Senioren durch Schockanrufe oder falsche Whatsapp-Nachrichten um teils hohe Geldbeträge betrogen werden, häufen sich. Und dann gibt es ja noch die zahlreichen Versuche, die aus Tätersicht nicht funktionierten, weil Senioren wachsam waren und richtig reagierten. Wie zum Beispiel eine regelmäßige Besucherin des Mehrgenerationentreffs Tiefenbroich. Das Perfide an dem Anruf, den sie erhielt, war, dass der Betrüger auf irgendeinem Weg persönliche Daten ausgespäht hatte.