Betrüger am Telefon 84-Jährige aus Ratingen um Bargeld betrogen

Die 84-Jährige hielt die Angaben des Betrügers für glaubhaft und versicherte, die Summe sofort zu bezahlen. Im Anschluss vereinbarten die Beteiligten eine Übergabe an der Wohnanschrift in Ratingen-Ost. Gegen 18.30 Uhr übergab die Geschädigte die Tasche mit der hohen Bargeldsumme durch das Küchenfenster an die Botin, welche sich anschließend zu Fuß vom Tatort entfernte.