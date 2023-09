Kreis Mettmann 66 Polizisten treten ihren Dienst an

Der Abteilungsleiter Thomas Schulte ergänzte: „Herzlich Willkommen in unserer Polizeifamilie: Ob bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls, bei der Einsatzwahrnehmung einer häuslichen Gewalt oder bei einer simplen Wohnungsdurchsuchung: Als Polizisten wissen wir nie, was uns zu einem Einsatzbeginn erwartet – das haben nicht zuletzt die Geschehnisse im Mai in Ratingen gezeigt. Deshalb: Geben Sie in Ihrem Dienst auf sich acht und kommen Sie immer gesund nach Hause."