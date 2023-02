Schule in Ratingen So läuft die Digitalisierung an Schulen

Weitere Herausforderungen Eine weitere wichtige Aufgabe besteht schließlich darin, die WLAN- und LAN-Infrastruktur an den Schulen instand zu halten. In diesem Bereich sei in Kooperation mit der Kommitt in den vergangenen drei Jahren ein sehr hohes Niveau erreicht worden. Alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Ratingen sind im Rahmen des städtischen Metropolitan Area Networks (MAN) miteinander verbunden, und zwar über exklusive Glasfaserleitungen. Das heißt, sie teilen sich eine Internet-Anbindung mit der hohen Bandbreite von 4,5 Gigabit pro Sekunde ohne Volumenverlust durch weitere Nutzer. Die Kommitt hat in den Schulen jeweils mehrere WLAN-Netzwerke (für Lehrer, schuleigene Geräte etc.) mit insgesamt 458 Accesspoints installiert.