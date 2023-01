Ratingens Partnerstadt Le Quesnoy Partnerschaftliche Umarmung zweier Kleinstädte

Die gegenseitige Umarmung der beiden Kleinstädte entwickelte sich – wie so oft – aus einer ganz persönlichen Begegnung. Im Jahre 1960 hielt sich der Ratinger Kaufmann Zillkens, der Inhaber eines Hutgeschäftes an der Oberstraße war, in Nordfrankreich auf und begegnete hier einer Familie aus Le Quesnoy. Dieser Familie ermöglichte Zillkens, ein sozial sehr engagierter Mann, für ihren kranken Sohn eine medizinische Spezialbehandlung in Paris. Die Familie lud daraufhin Herrn Zillkens nach Le Quesnoy ein und gewährte ihm Gastfreundschaft in ihrem Haus.