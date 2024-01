Gäste kommen nach Ratingen 60 Jahre Partnerschaft mit Le Quesnoy

Ratingen · Das Jubiläum wird mit einem Festakt am 20. Januar im Ferdinand-Trimborn-Saal und einem Konzert am 21. Januar in der Ahi-Halle gefeiert.

Im Jahr 2022 besuchten die Ratinger Jonges die Partnerstadt Le Quesnoy. Mit dabei war auch Bürgermeister Klaus Pesch. Foto: Ratinger Jonges

Vor 60 Jahren schlossen die Stadt Le Quesnoy in Nordfrankreich und die damals noch unabhängige Gemeinde Hösel eine Städtepartnerschaft. Bereits am 29. Juli 1960 reiste eine inoffizielle Delegation nach Le Quesnoy, um mit Pierre Lebrun in Verbindung zu treten. Die Vertreter Hösels waren Bürgermeister Hermann Schellscheidt, Heinz D‘heil, Gerd Lomberg, Johannes Räder und Kaufmann Zillkens. Dieses erste Treffen verlief offensichtlich erfolgreich, denn im August des gleichen Jahres lud die Gemeinde Hösel Vertreter der Stadt Le Quesnoy ein, Hösel zu besuchen. 1975 wurden die vier Angerlandgemeinden Lintorf, Breitscheid, Eggerscheidt und Hösel im Zuge der großen kommunalen Neugliederung mit Ratingen vereinigt, und die neue Stadt Ratingen setzte die Partnerschaft mit Le Quesnoy fort. Info Le Quesnoy hat knapp 5000 Einwohner Le Quesnoy ist eine französische Gemeinde mit 4863 Einwohnern (Stand 1. Januar 2020) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie liegt zwischen Valenciennes und der zweiten Ratinger Partnerstadt Maubeuge, am Flüsschen Rhonelle. Le Quesnoy hat noch drei weitere Partnerstädte, nämlich in Neuseeland, Rumänien und Belgien. Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums besucht nun eine Delegation aus Le Quesnoy am Wochenende Ratingen. Die weiterhin lebendige Partnerschaft wird dabei feierlich bekräftigt. Die eigentliche Geburtsstunde der Partnerschaft liegt bereits im Jahr 1963. Wegen des Termins für das traditionelle Neujahrskonzert der städtischen Musikschule Ratingen finden die Jubiläumsfeierlichkeiten ein wenig zeitversetzt statt. Denn die „Harmonie Municipale Le Quesnoy“ ist Partner-Ensemble der Musikschule bei diesem Konzert, das am Sonntag, 21. Januar, ab 15 Uhr in der Ahi-Halle an der Kaiserswerther Straße 81 stattfindet. Der Eintritt ist frei. Mit dem 35-köpfigen Blasorchester reist eine größere offizielle Delegation mit Bürgermeisterin Marie-Sophie Lesne an der Spitze nach Ratingen. Im Rahmen eines kleinen Festaktes am Samstag, 20. Januar, ab 18 Uhr im Ferdinand-Trimborn-Saal an der Poststraße 23 werden Bürgermeister Klaus Pesch und seine französische Amtskollegin Urkunden zur Bekräftigung der Partnerschaft unterschreiben. Die „Harmonie Municipale“ wird unter der Leitung des Ratinger Musikschulleiters Paul Sevenich die Nationalhymnen spielen. Und natürlich werden die beiden Stadtoberhäupter kurze Ansprachen halten, um die 60-jährige Partnerschaft zu würdigen. Die Städtefreundschaft zwischen Hösel und Le Quesnoy war vor der kommunalen Neugliederung ausgesprochen lebendig. Und sie blieb es danach, weitete sich sogar aus. Es gab einen regen Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Schulen und Organisationen aus Le Quesnoy und ganz Ratingen sowie natürlich auch auf offizieller Ebene. Nach der Pandemie-bedingten Pause nahm die Partnerschaft wieder deutlich Fahrt auf. Im Herbst 2022 besuchte Bürgermeister Klaus Pesch mit einer großen Gruppe der Ratinger Jonges Le Quesnoy. Seitdem haben mehrfach Vertreterinnen und Vertreter des Comité d’Echanges Internationaux aus Le Quesnoy mit seiner Vorsitzenden Marie-Christine Depelsenaire Ratingen zu unterschiedlichen Anlässen besucht, zum Beispiel zum Bauernmarkt, bei dem eine Landwirtschaftsschule und eine Käserei aus Le Quesnoy Käsespezialitäten des französischen Nordens anboten. Zweiter Teil des aktuellen Besuchs ist das gemeinsame Konzert am Sonntagnachmittag. Das Blasorchester „Hamonie Municipale Le Quesnoy“ spielt bei seinem Auftritt unter der Leitung von Jean Claude Lequeux Werke für Symphonisches Blasorchester wie die „Black Forest Overture“ von Michael Sweeney und „Ross Roy“ von Jacob de Haan, die Fans dieser Musik sicher ein Begriff sind. Mit der Filmmusik zu „Avatar“ und weiteren Stücken wird es dann auch „unterhaltsam“. Von Ratinger Seite spielen das Bläser-Vororchester und das Blasorchester der Musikschule. Die Eröffnung des Neujahrskonzerts liegt in den Händen von Ralf Meiers, der mit seinem Bläser-Vororchester, den jüngsten Protagonisten des Abends, drei schwungvolle Beiträge einstudiert hat. „The Final Countdown“, ein Welthit der schwedischen Band Europe, hat in diesem Programm das Zeug zum „Ohrwurm“.

