KGL feiert Kopernikus-Gymnasium wird 50 Jahre alt

Jede Klasse hat etwas vorbereitet, das sie am Freitag, 1. September, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr vorstellt. Es entsteht also eine Art große kostenlose Kirmes mit vielen Mitmachaktionen. Sportlichkeit, Geschick, Kreativität, Wissen, Glück – für jeden ist etwas dabei (Casino, Torwandschießen, Kinderschminken, Foto-Box). Im Anschluss können sich die Besucher mit Leckerem vom Grill, der Salatbar, Kuchen, Kaffee, Cocktails oder Saft stärken. Bis in den späten Abend ist Zeit für einen geselligen Austausch.