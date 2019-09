Freizeit : 5. Oktoberfest im Homberger Treff

Homberg Die Homberger Coverband „Four Aitch“ spielt auf.

(RP) Wieder heißt es: „Wiesn-Stimmung“ in Homberg: Anknüpfend an den Erfolg der Vorjahre will der Homberger Bürgerverein auch in diesem Jahr am Samstag, 5. Oktober 2019 im Homberger Treff, Herrnhuter Straße 4, wieder bayrisches Flair vermitteln. Von 19 bis 23 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) findet die Gaudi mit der bekannten Coverband „Four Aitch“ statt. Wie immer wird die Band für eine besonders ausgelassene Stimmung sorgen.