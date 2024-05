75 Jahre Grundgesetz MIT verteilt Grundgesetz in der Innenstadt

Wolfgang Leyendecker, Vorsitzender der Mittelstandsunion im Kreis Mettmann und selbst Ratinger freut sich besonders, dass die Aktion exakt an dem Geburtstag des Grundgesetzes in seiner Heimatstadt stattfinden konnte. Insgesamt 400 Exemplare, gedruckt von der Bundeszentrale für politische Bildung, hatten er und seine Mitstreiter Huelya Akcay und Harald Gajek im Gepäck – auch in türkischer und arabischer Sprache.