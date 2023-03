Festnahme in Ratingen Trio verletzt 22-Jährigen mit Messer und Schlägen

Ein 22-jähriger Velberter stieg eigenen Angaben zufolge am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr am Zentralen Busbahnhof in Velbert in einen Bus der Linie 771. Die drei späteren Tatverdächtigen bestiegen ebenfalls den Bus und verließen diesen gemeinsam mit dem Velberter gegen Mitternacht an der Haltestelle Ratingen Waldfriedhof. Dort beleidigten die drei Männer den Velberter zunächst verbal, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen.