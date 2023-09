Ratingen Stadt Ratingen begrüßt Auszubildende

() 19 neue Auszubildende sind jetzt bei der Stadtverwaltung Ratingen ins Berufsleben gestartet. Bürgermeister Klaus Pesch und Erster Beigeordneter Patrick Anders begrüßten einen Großteil der neuen Kollegen beim traditionellen Kennenlern-Frühstück im Konferenzsaal des Rathauses. Dort hießen sie die jungen Leute mit aufmunternden Worten willkommen. Jeweils fünf Nachwuchskräfte starten ins Duale Studium Bachelor of Laws (Verwaltung) und in die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Zwei Azubis beginnen ein Duales Studium Bachelor of Arts (Soziale Arbeit), das bei der Stadtverwaltung erstmals angeboten wurde. Zudem gibt es drei Azubis für den Garten- und Landschaftsbau, zwei Frauen beginnen ihre praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen. Den diesjährigen Ausbildungsjahrgang komplettieren zwei angehende Notfallsanitäter. Am 1. Oktober werden noch 13 Brandmeisteranwärter ihren Dienst bei der Feuerwehr Ratingen aufnehmen. Aktuell werden bei der Stadt 75 Nachwuchskräfte ausgebildet.