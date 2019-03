Lintorf: Hünnebeck – Stationen einer Weltkarriere

Ratingen Es ist ein Stück Ratinger Industriegeschichte mit vielen Kapiteln: Soeben ist das Buch „100 Jahre Hünnebeck – Eine Industrie-Saga“ erschienen.

1954 errichtete Hünnebeck an der Rehhecke ein modernes Unternehmen, das bis heute noch am gleichen Standort erfolgreich arbeitet. Es gab einige industrielle Unternehmen, die – wie Hünnebeck - in der Nachkriegszeit hier in Lintorf ansässig wurden. Mittlerweile sind sie alle wieder verschwunden. Erinnert sei z.B. an die Hoffmannwerke, an Construkta und an Tornado. Allein das Unternehmen Hünnebeck hat seinen Standort seit der Gründung durchweg immer noch am ursprünglichen Ort in Lintorf. Hünnebeck entwickelte sich nach der Gründung in Lintorf schnell zu einem der international größten Hersteller von Schalungen und Gerüsten für die Bauindustrie.