Idee : Wunschbaumaktion für Seniorenheim-Bewohner

Ratingen (RP) Die Sparkasse HRV hat zahlreiche Geschenke für die Bewohner des Seniorenzentrums Marienhof vorbei gebracht, die keine Angehörigen mehr haben und deshalb zu Weihnachten keinen Besuch erhalten oder einen Wunsch hatten, der sonst nicht hätte erfüllt werden können.

Die Senioren des Sankt Marien Seniorenheims werden mit Geschenken der Wunschbaumaktion der Gemeinde St. Peter und Paul bedacht. Die Organisatoren fragten beim Sozial- und Betreuungsdienst der Seniorenheime an, welche Wünsche bestanden. Die Wünsche wurden auf nummerierten Papiersternen an einem Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt von St. Peter und Paul beziehungsweise in HRV-Sparkassen aufgestellt.