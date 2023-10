Polizei sucht Zeugen Nach Raub: Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Ratingen West · In einem Park in Ratingen West wurde am Dienstagabend ein 35-Jähriger von einem Trio beraubt. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden.

18.10.2023, 11:10 Uhr

Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Foto: Bundespolizei

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 19.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Ratinger auf einem Damenfahrrad eine Parkanlage nahe der Berliner Straße, als er von einem herannahenden Trio unvermittelt angegriffen wurde. Das Trio brachte ihn gewaltsam zu Boden und beraubte ihn sowohl seines Fahrrades als auch seiner in einem Rucksack mitgeführten Wertgegenstände. Anschließend flohen die Räuber in Richtung Kaiserswerther Straße. Der Ratinger bat einen Zeugen um Hilfe, welcher die Polizei alarmierte. Die eingesetzten Beamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, in dessen Folge sie zwei der drei Tatverdächtigen in Tatortnähe stellen konnten. Die Beamten nahmen die 35 und 55 Jahre alten Männer vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Ratingen. Das zuvor gewaltsam entwendete Damenrad stellten sie sicher. Der dritte Tatverdächtige floh mitsamt der übrigen Tatbeute unerkannt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

(RP)