Ratingen : Drogenkontrollen an der Brachter Straße

Ratingen (RP) Schwerpunkteinsatz: 36 Autofahrer kontrollierten Polizei-Experten zwischen 13 und 17 Uhr am Donnerstag an der Brachter Straße. Alleine in den ersten 45 Minuten der Kontrolle, so der Polizeibericht, stellten sie bei vier Fahrern fest: Sie fuhren Auto unter Drogen.

