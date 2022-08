Ratinger Energiekrise : Bürger Union: So spart die Stadt Energie

Die nächtliche Straßenbeleuchtung kommt auf den Prüfstand. Am 30. August muss der Rat entscheiden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am 30. August will der Rat ein Maßnahmenpaket schnüren. Die Zeit drängt. Und es muss die Frage geklärt werden, ob die Ice Aliens auf frischem Eis in die Saison starten. Die Bürger Union nennt in einem Antrag erstmalig Eckpunkte.