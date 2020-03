Ratingen : Rat tagt aus Sicherheitsgründen in der Stadthalle

Ratingen Die Corona-Krise greift massiv in das öffentliche Leben ein – und auch in die kommunale Politik. Am vergangenen Donnerstag kam der Ältestenrat zusammen, um über einen wichtigen Termin zu sprechen.

Wie verlautete, wird die Ratssitzung am kommenden Dienstag, 31. März, ab 16.15 Uhr in der Stadthalle stattfinden – dies aus Sicherheitsgründen. So könne man den nötigen Sicherheitsabstand gewährleisten, hieß es. Auch Bürger können dabei sein.

Laut Gemeindeordnung muss diese Sitzung anberaumt werden. Wie viele Politiker kommen werden, ist allerdings völlig offen. Einige Ratsmitglieder gehen einem sogenannten systemrelevanten Beruf nach, einige gehören auch den Risikogruppen an. Bürgermeister Klaus Pesch muss prüfen, ob eine Beschlussfähigkeit des Gremiums vorliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird zu einem späteren Termin erneut eingeladen. Dann kann der Rat auch in deutlich verminderter Zahl beschlussfähig sein.

Eines der wichtigsten Themen ist der Satzungsbeschluss zum großen Wallhöfe-Projekt. Für dieses millionenschwere Bauvorhaben zeichnet sich eine Mehrheit im Stadtparlament ab. Man kann aber davon ausgehen, dass Anwohner klagen werden. In einem RP-Bericht hatten Bürger viele Details massiv kritisiert.