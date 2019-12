Politik : Rat: kein neuer Dezernent für Digitales

Ratingen Die FDP konnte sich mit ihrem Antrag nicht durchsetzen, die Sache ist aber noch nicht vom Tisch.

Die Digitalisierung auf allen Gebieten habe man schon seit dem Jahr 2004 angemahnt, „ohne dass nennenswerte Erfolge auf diesem Gebiet sichtbar wurden“, betonte FDP-Fraktionschefin Hannelore Hanning. Oliver Flohr, der damalige Dezernent, unter anderem für Digitales zuständig, sei vor eine große Herausforderung gestellt worden. „Andere gewichtige Zuständigkeiten in seinem Dezernat machten aber die Umsetzung einer passenden Digitalstrategie, verbunden mit der sorgfältigen Analyse der Verwaltungsabläufe und Verwaltungsprozesse, sehr schwierig, ja fast schier unmöglich“, stellte Hanning fest. „Die Auswahl der richtigen Instrumente, der Einsatz geeigneter Software sowie eine transparente Zielsetzung in Ausrichtung und Gebrauch benötigte die dringende Unterstützung aller im Prozess befindlichen Personen, Potenzial war da, es wurde aber leider nicht gebührend genutzt“, meinte die Politikerin, und fügte an: „Ein Scheitern war damit programmiert.“ Flohr verließ die Verwaltung schließlich Richtung Mönchengladbach.