Ratingen: Rat gibt grünes Licht für neues Quartier

Ratingen Neben einer Kita wird es Wohnungen und Einzelhandel auf dem ehemaligen Goldkuhle-Gelände in Hösel geben.

Auf dem ehemaligen Goldkuhle-Gelände soll ein neues schickes Quartier entstehen: ein Rewe-Supermarkt, eine Kindertagesstätte, etwa 150 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern, dazu preiswerter Wohnraum über der städtischen Kita - also auch über dem Supermarkt. Hans Schönberg von Ten Brinke in Düsseldorf hat Rewe ursprünglich 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche angeboten. Das neueste Gutachten des Büros Stadt + Handel, in Auftrag gegeben von der Stadt, empfiehlt mit Blick auf die bestehenden Geschäfte in Hösel und die sehr deutliche Unterversorgung in diesem Stadtteil etwa 1000 Quadratmeter für einen Rewe-Markt. Der Markt im Hösel-Center, in dem Edeka den ehemaligen Kaiser's übernommen hat, bietet etwa 750 Quadratmeter.