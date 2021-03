Ratinger Politik : BU: Beigeordneten-Stellen müssen besetzt werden

Erster Beigeordneter Rolf Steuwe geht bald in den Ruhestand. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der damalige Beigeordnete Oliver Flohr, zuständig für das Dezernat Personal, Organisation und Informationstechnologie (IT), verließ zum 15. Oktober 2019 die Stadt auf eigenen Wunsch und wechselte nach Mönchengladbach. Erster Beigeordneter Rolf Steuwe kümmerte sich kommissarisch um den Bereich IT.

(kle) Die Fraktion der Bürger Union (BU) macht Druck und will in einem Antrag an Bürgermeister Klaus Pesch wissen, wann die personellen Lücken im Verwaltungsvorstand geschlossen werden.