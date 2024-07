Großes Projekt Rat beschließt wichtige Maßnahme für Goldkuhle-Gelände in Hösel

Bezahlbarer Wohnraum, besonders für junge Familien, ist in Ratingen ein rares Gut. Da könnte das 3,8 Hektar große Gelände am Höseler Busbahnhof, auf dem einst die Firma Goldkuhle beheimatet war, eine deutliche Entspannung in den Wohnungsmarkt bringen. Doch ganz so einfach ist es nicht.