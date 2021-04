Ratinger Politik : Externe Hilfe für die Stadt kostet 150.000 Euro

Ratingen Der Rat hat den Vorschlag der BU aufgegriffen, 150.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Damit soll Personalgewinnung durch externe Hilfe verstärkt werden.

(kle) Neue Kräfte braucht die Stadtverwaltung, zahlreiche Stellen sind nicht besetzt. Nun will man Abhilfe schaffen – dies auf Initiative der Bürger Union (BU). Der Rat hat den Vorschlag der BU aufgegriffen, 150.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Damit soll Personalgewinnung durch externe Hilfe verstärkt werden. Unterfüttert wird diese Maßnahme durch die Zusammenarbeit von Fraktionen und Verwaltung im Arbeitskreis Personal und Organisation mit dem gemeinsamen Ziel, die Personalsituation zu verbessern. Rainer Vogt, Fraktionsvorsitzender der BU, betonte: „Jenseits des Wahlkampfgetöses und der ein oder anderen verbalen Zuspitzung in der Vergangenheit sind sich Rat und Verwaltung einig, dass die Personalgewinnung intensiviert werden muss.“ Man begrüße die Bereitschaft der Ratsfraktionen und der Verwaltung zur konstruktiven Zusammenarbeit im Arbeitskreis, um dieses Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen.