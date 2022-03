Raser in Ratingen : Am Roten Kreuz: Fahrer mit 112 km/h unterwegs

Am Roten Kreuz: Fahrer mit 112 km/h unterwegs

Raser in Ratingen

Ratingen Polizei zieht Raser aus dem Verkehr. Für den Mazda-Fahrer wird es nun ernste und empfindliche Konsequenzen geben: Neben einem Bußgeld in Höhe von 560 Euro erwarten den Fahrer zudem auch noch ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

(RP/kle) Man hat die Raser genau im Visier: Der Verkehrsdienst der Polizei hat am vergangenen Mittwoch eine weitere nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen an der Straße Am Roten Kreuz durchgeführt.