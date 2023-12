Heiligenhaus Polizei blitzt Raser

Unrühmlicher Tagesschnellster war ein 20 Jahre alter Heiligenhauser, der mit dem auf seine Mutter zugelassenen Wagen mit 111 km/h kurz vor dem dortigen Verbrauchermarkt geblitzt worden war. Den jungen Mann erwartet nun ein Fahrverbot von zwei Monaten, ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei wird nach eigener Mitteilung auch in Zukunft weiterhin und regelmäßig an nicht vorangekündigten Standorten die Geschwindigkeiten kontrollieren und so für mehr Sicherheit sorgen.