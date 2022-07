Wälder im Kreis Mettmann : Ranger sollen für Ordnung sorgen 

Ranger sollen künftig für ein besseres Miteinander in den Wäldern sorgen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/KREIS METTMANN Weniger Regelverstöße und ein besseres Miteinander im Wald: Das Personal stellt der Landesbetrieb Wald und Holz, der Kreis Mettmann beteiligt sich an den Personalkosten.

(RP) Es ist eine neue Initiative, die sichtbare Erfolge bringen soll. Durch den Einsatz von Naturschutzrangern wollen der Kreis Mettmann und der Landesbetrieb Wald und Holz künftig für mehr Aufklärung, ein rücksichtsvolleres Miteinander und weniger Regelverstöße in den hiesigen Wäldern und Naturschutzgebieten sorgen.

Angestrebt ist der Einsatz von zwei Rangern. Das Personal stellt der Landesbetrieb Wald und Holz, der Kreis beteiligt sich an den Personalkosten.

Ratinger Wald Auch Teile des Ratinger Waldes wie beispielsweise in Hösel gehören zu Wald und Holz.

Fakten Der Kreis Mettmann ist für seine etwa 485.000 Einwohner plus Nachbarn aus den umliegenden Oberzentren ein beliebtes Erholungsgebiet, vor allem das Neandertal.

Der Kreis Mettmann ist nicht nur für seine rund 485.000 Einwohner, sondern auch für die Menschen aus den umliegenden Oberzentren ein beliebtes Erholungsgebiet. Und der Druck auf die Naturräume steigt: Ob Wanderer, Jogger, Mountainbiker, Reiter, Geocacher oder Hundehalter – jeder will die Natur nach seinen Vorstellungen nutzen.

Dabei führen die Unkenntnis von Ver- und Geboten im Wald und eine zunehmende Anspruchshaltung der Bevölkerung nicht selten zu Schäden in der Natur und zu Konflikten der Naturnutzenden untereinander, mit Eigentümern, Forstleuten und der Naturschutzbehörde.

„Das Wissen um den Wald ist in der Bevölkerung häufig verloren gegangen. Oftmals fehlt im urbanen Raum die Möglichkeit für authentische Erfahrung und das Erlernen eines respektvollen Umgangs mit der Natur“, weiß Forstamtsleiter Kay Boenig.

Landrat Thomas Hendele freut sich, dass der Kreis mit seinem Ansinnen beim Landesbetrieb sofort auf offene Ohren gestoßen ist: „Der Wunsch, Ranger in den sensiblen Naturräumen im Kreis patrouillieren zu lassen, wurde in den vergangenen Jahren häufiger an uns herangetragen. Durch die Kooperation mit Wald und Holz haben wir jetzt endlich eine praktikable Lösung gefunden.“