Museum Ratingen Brueck-Ausstellung im Museum Ratingen endet

Ralf Brueck studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bernd Becher und schloss sein Studium als Meisterschüler bei Thomas Ruff im Jahr 2003 ab, womit er als jüngster Vertreter der Düsseldorfer Fotoschule gilt. Ausgehend von seiner Auseinandersetzung mit architektonischen Konstrukten und urbanen Topografien im Frühwerk, kennzeichnen Bruecks aktuelle Werke, die auch gewaltige Naturphänomene in den Fokus nehmen, drastische Eingriffe in die ‚digitale DNA‘ der Fotoarbeiten, die bis zur Auflösung von Bildgrenzen führen und gezielt Irritation hervorrufen. Ralf Brueck wird bei der Finissage anwesend sein, sodass die Besucher mit dem Künstler ins Gespräch kommen können.