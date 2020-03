Politik : Rainer Vogt soll Bürgermeister werden

Der Vorstand der Bürger Union hat sich einstimmig auf den 54-jährigen Konditormeister festgelegt.

In diesen Krisenzeiten fällt es schwer, in den Wahlkampf-Modus zu schalten und den Fokus auf andere Themen zu legen. Rainer Vogt weiß das, und deshalb bedankt er sich zunächst bei den Menschen, die angesichts der gewaltigen Herausforderung, die das Coronavirus mit sich bringt, seit vielen Tagen an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen. Polizei, Verwaltung, Feuerwehr sowie die Hilfs- und Rettungsdienste bekommen ein dickes Lob ab. Diese Anmerkung muss sein.