Rätselspaß in Cromford : Rätsel-Tour mit dem sagenhaften Mantikor

Rätselspaß in Cromford

Ratingen Das Industriemuseum Cromford hat sich für die aktuelle Sonderausstellung einen besonderen Zugang für Kinder überlegt. Die können mit einem Tablet Aufgaben lösen und einen Schatz bergen. Das ist spannend.

Seit Anfang des Jahres können Kinder ab acht Jahren in Begleitung die Sonderausstellung im LVR-Museum Textilfabrik Cromford auf eine spielerische Weise erleben. Mit Hilfe eines Tablets geht es gemeinsam mit dem Fabelwesen Mantikor auf eine ganz besondere Reise.

Die Rätsel-App hat ein Mitarbeiter des Museums entwickelt. Er hat die verschiedenen Rätsel mit der Geschichte des Mantikor verwoben, der nach einem langen Schlaf aufwacht und feststellt, dass sich die Welt sehr verändert hat. Also ruft er den Rat der Tiere zu Hilfe, damit sie ihm erzählen, was passiert ist, seit er sich schlafen gelegt hat.

Reise in eine nicht fassbare Welt

„Die Tiere erzählen, was ihnen in der Zeit für Leid widerfahren ist“, verrät Claudia Gottfried. Schließlich hat die Sonderausstellung mit dem Titel „Modische Raubzüge. Von Luxus, Lust und Leid. 1800 – heute“ genau dieses Thema im Fokus. Trotz des eher schweren Themas wurde die Rätsel-App so gestaltet, dass es den Kindern Freude macht, die Reise mit dem Mantikor zu erleben.