Noch in diesem Jahr : Radweg nach Lintorf wird saniert

(RP/kle) Die Stadt Ratingen wird den westlichen Radweg entlang der Fritz-Bauer-Straße (L 239) zwischen Lintorf und Ratingen Mitte sanieren. Nachdem der Bau- und Vergabeausschuss die Tiefbauarbeiten in seiner Sitzung am 7. Oktober vergeben hat, sollen bereits Ende Oktober oder Anfang November die Arbeiten beginnen. Bis zum Frühjahr wird dann nicht nur die extrem schadhafte Fahrbahn zwischen Jägerhof-Brücke und Lintorf erneuert, sondern auch erstmals eine Beleuchtung installiert.

Die Besonderheit dieser Maßnahme besteht darin, dass sie von der Stadt Ratingen durchgeführt wird, obwohl die L 239 sich im gesamten betroffenen Abschnitt in der Straßenbaulast des Landes NRW befindet. Wegen der knappen Kapazitäten beim Landesbetrieb Straßen NRW war jedoch mit einer baldigen Sanierung des Radwegs nicht zu rechnen, obwohl sich die Fahrbahnoberfläche auf dem betroffenen Abschnitt in einem sehr schlechten Zustand befindet. Daher folgte der zuständige Fachausschuss für Mobilität des Rates einem Vorschlag der Verwaltung, hier selbst in Vertretung des Landesbetriebs tätig zu werden.

Ein weiterer ausschlaggebender Grund für diese ungewöhnliche Vorgehensweise ist die große Bedeutung dieser Strecke für den Radverkehr in Ratingen. Wegen seiner Siedlungsstruktur gibt es auf Ratinger Stadtgebiet zahlreiche Radwege an Landes- oder Kreisstraßen, die dann außerhalb der Siedlungsgebiete auch durch den Landesbetrieb oder die Kreisverwaltung unterhalten werden müssen. Auf solchen Strecken kann die Stadt Ratingen allenfalls indirekt Einfluss auf den Zustand der Wege nehmen.

An der Fritz-Bauer-Straße bot sich die Gelegenheit, eine der wichtigsten Verbindungen zwischen zwei Ortsteilen in Ratingen nicht nur mit einer radelfreundlichen Asphaltdecke zu versehen, sondern sie auch zu beleuchten und damit die Verkehrssicherheit deutlich zu erhöhen. Auf dem Teilstück zwischen Jägerhofbrücke und Lintorf, das jetzt saniert wird, werden die Tiefbauer gleich die Verkabelung für die Leuchten vorbereiten, auf dem Abschnitt zwischen Brücke und Ratingen Mitte kommen Solarleuchten zum Einsatz. Dort ist die Asphaltoberfläche in einem guten Zustand und muss nicht saniert werden. Die Kosten für die Sanierung in Höhe von rund 550.000 Euro werden der Stadt Ratingen durch den Landesbetrieb Straßen NRW erstattet. Die Kosten für die Beleuchtung in Höhe von rund 480.000 Euro muss die Stadt selbst tragen. Der Auftrag für die Installation der Beleuchtung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.