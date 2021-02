Kommentar : Radverkehr: Ein Gipfel muss her

Radverkehr: Ein Gipfel muss her

Keine Frage: Die Stadt hat schon einiges bewegt in Sachen Radwege-Infrastruktur. Doch es muss noch deutlich mehr kommen.

Fest steht auch: Ein Gipfel zum Radverkehr, an dem vor allem Betroffene (also Vertreter des ADFC) teilnehmen, würde mehr Tempo in die Diskussion bringen – und neue Impulse.