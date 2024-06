Ideen für den Heiligenhauser Radverkehr Die Hauptstraße, die Ruhe und die Radfahrer

In der Stadt formiert sich seit geraumer Zeit eine Rad-Szene. Das ist die direkte Folge neuer Möglichkeiten, wie sie in erster Linie der Panoramaradweg mit sich bringt. Auch wenn der in diesem Sommer wegen der Sanierung des Viadukts Ruhrstraße eine Zeit lang nicht wie gewohnt genutzt werden kann. Hinzu kommen die Tourangebote des örtlichen Fahrradclubs – und nicht zuletzt sind Polizei und Straßenverkehrswacht darauf bedacht, vor allem Pedelecfahrern hilfreich zur Seite zu stehen und sie bei Bedarf zu trainieren (siehe Infobox). Aber es geht auch um Verkehrsplanung in großen Zügen. das zeigt ein Projekt, das nun dem Mobilitätsausschuss erneut vorliegt.