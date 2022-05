Tourenangebot : Mit dem Fahrrad unterwegs auf der Elbschetalbahntrasse

Die Radler müssen 95 Kilometer absolvieren. Foto: dpa Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Heiligenhaus (RP) Am Sonntag, 15. Mai, um 10 Uhr startet am Sportfeld in Heiligenhaus auf dem Panoramaradweg (PRN) der Niederbergische Fahrradclub Heiligenhaus (NFCH) eine Tour zur Elbschetalbahntrasse. Auf Anfrage ist ein weiterer Treffpunkt in Velbert am PRN Höferstraße möglich.

Über Velbert und Langenberg geht es durch die Elfringhauser Schweiz zum Bahnhof Schee. Dann wird die Kohlenbahntrasse befahren und die Radler gelangen zur Elbschetalbahntrasse, die über Wengern an die Ruhr führt. Im Folgenden wird der Ruhrradweg mit Abstecher zum Deilbachtal befahren.