Ratingen Ost Radstation bewältigt Andrang

Der Zuweg ist nicht zu verfehlen, der Eingang nicht zu übersehen. Wer sein (defektes) Fahrrad Richtung Eingang der SkF-Radstation am Ostbahnhof schiebt, kommt an einer stattlichen Reihe von Gebrauchtfahrrädern in beinahe allen Größen und Farben vorbei. Deren Verkauf ist zwar nicht das Kerngeschäft des Teams um Marc Toczek, aber es steht für einen Gedanken, der hier großgeschrieben wird: Nachhaltigkeit.