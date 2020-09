Lokalsender für den Kreis Mettmann : 15. September: Radio Neandertal feiert seinen 30. Geburtstag

Jennifer Düe und Robin Lammerschop moderieren die Show „Die zwei am Morgen“. Foto: Radio Neandertal

Kreis /Mettmann Der Lokalsender für den Kreis Mettmann ist am 15. September 1990 ans Netz gegangen. Das Team feiert den runden Geburtstag mit einem „Tag der geschlossenen Tür“.

(tobi) Der Sendestart von Radio Neandertal wird gleich mehrfach gefeiert: Morgens ab 10 Uhr im Rahmen des Bergischen Tages in der Mettmanner Stadthalle. Und abends noch einmal mit einem Gala-Abend im Forum Niederberg in Velbert. Für 50 Mark, die damals komplett der Lebensmittelhilfe im Kreis Mettmann gespendet worden sind, erleben die Gäste unter anderem das Radio-Ballett des Hildener Tanzstudios Opgenoorth, und zum Sendestart um Mitternacht gibt es Champagner und ein großes Eisbuffett.

Am 15. September ist es 30 Jahre her, dass der Radiosender seinen Betrieb aufgenommen hat. Damals gibt es noch die DDR, Kohl ist Kanzler, „Verdammt, ich lieb Dich“ von Matthias Reim, „Herzilein“ von den Wildecker Herzbuben und „It must have been love“ von Roxette dominieren die Charts. Seit dem 1. April nehmen die NRW-Lokalradios ihre Arbeit auf, zunächst Duisburg. Am 15. September ist der Kreis Mettmann an der Reihe, mit dem ersten Lokalradio im Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post. „Heute ist niemand mehr von der ersten Mannschaft mit an Bord“, erklärt Radio-Neandertal-Chefredakteurin Tatjana Pioschyk. Sie selbst gehört seit 21 Jahren zum Team des Lokalsenders. In dieser Zeit hat sich die Arbeit stark verändert. „Früher haben wir nur Radio gemacht – heute machen wir Instagram, Facebook, Twitter, haben eine eigene Homepage und sind mit unzähligen Aktionen in den Städten vertreten – und machen dazu noch Radio“, sagt sie. „Außerdem gibt’s uns längst nicht mehr nur analog auf UKW 97,6, sondern auch digital auf allen möglichen Kanälen“

Info Radio Neandertal auf allen Kanälen Im Radio: UKW 97,6 Im Internet: www.radioneandertal.de, www.facebook.com/radioneandertal976,www.instagram.com/radioneandertal, twitter.com/radioneandertal Whatsapp: 02104-919010

Viele spannende Aktionen hatten Tatjana Pioschyk und ihr Team auch für dem Geburtstag geplant. Doch die Corona-Krise und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen machen einen Strich durch die Rechnung. „Wir hatten so viele schöne Sachen für unsere Hörer geplant“, sagt die Chefredakteurin, „unter anderem einen Tag der offenen Tür mit vielen Überraschungen“. Alles das muss jetzt leider ausfallen, weil das Radio-Team für den Kreis Mettmann so gut es geht auf Außenkontakte verzichtet. Besucher dicht gedrängt im Studio in Mettmann – wie an einem Tag der offenen Tür üblich – sind momentan ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir sind schon froh, dass wir zumindest teilweise mit allen Mitarbeitern aus dem Homeoffice zurück im Sender sind. Eine Corona-Infektion im Team, das wäre der GAU“, so Pioschyk weiter. „Im schlimmsten Fall müssten wir den Sendebetrieb einstellen.“

Aus der Not machen die Radio-Neandertaler jetzt einfach eine Tugend: Am 15. September wird trotz Corona mit den Hörern gefeiert. Von 6 bis 18 Uhr im Programm mit dem „Tag der geschlossenen Tür“. „Virtuelle Rundgänge wird es über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram geben“, erklärt Jenny Düe aus der Morningshow „die Zwei am Morgen“. „Und wir haben natürlich Geschenke für unsere Hörer“, sagt Robin Lammerschop, der Zweite am Morgen.

Die Morningshow wird am Sendergeburtstag bis 12 Uhr mittags verlängert. Ab 12 Uhr übernehmen die Nachmittags-Moderatoren Michaela Fischer und Philip Gercer die Geburtstagshow. „Dabei blicken wir auf viele thematische und musikalische Highlights der vergangenen drei Jahrzehnte zurück.“