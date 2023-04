Das sagen die Grünen Radverkehr kommt viel zu kurz

Es kommt jetzt nach Ansicht der Grünen also darauf an, das Radverkehrskonzept zügig umzusetzen, damit Radfahren noch mehr Spaß macht. Der Kreis Mettmann sei jetzt zusammen mit den kreisangehörigen Städten am Zug, den Radverkehr im Kreis nach vorne zu bringen. Nur durch eine konsequente gemeinsame Umsetzung des Konzepts könne der Radverkehr in der Region nachhaltig gestärkt werden.