Ratinger Radfahrer : Stadtradeln: King-Schüler stellen das beste Team

Ratingen Beim diesjährigen Stadtradeln haben insgesamt 602 Aktive, organisiert in 31 Teams, mitgemacht und viele Kilometer absolviert.

„Durch solche Aktionen bringen wir die Mobilitätswende voran“, sagte Pesch. Und wenn eine Schule so engagiert mitmache, habe das nicht nur einen unmittelbaren CO 2 -Einspareffekt (im Fall der MLKG stolze 2.715 Kilogramm), sondern wirke sich auch langfristig aus. Denn wenn Schüler die Vorzüge dieser klimafreundlichen Fortbewegungsart kennenlernen, werden sie sich auch künftig umso mehr aufs Rad schwingen.