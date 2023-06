Heiligenhaus Große Party mit Fahrrad-Trödelmeile und Rad-Codierungen

(köh/RP) Am Sonntag, 18. Juni, ist die Sommerfahrradparty am Panoramaradweg im Hefelmann-Park. Dazu gehört von 11 bis 14 Uhr an diesem Tag wieder eine Fahrradtrödelmeile. Wer sein Fahrrad zum Verkauf anbieten möchte, hat noch bis 14. Juni die Möglichkeit sich anzumelden (Tel.: 02056 13103 oder an e.schwardtmann@heiligenhaus.de). „Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zwingend notwendig. Die kostenlosen Plätze zum Anbieten der Fahrräder werden dann vergeben. Angeboten werden können auch Fahrrad-Dachgepäckträger und Fahrradanhänger.