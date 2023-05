Eine Million Euro für Ratingen Land NRW gibt eine Million Euro für Ratingens Innenstadt

Dazu der Landtagsabgeordnete Dr. Jan Heinisch: „Ratingen wird fit für die Zukunft gemacht. Dabei ist die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen ein verlässlicher Partner. Ich freue mich, dass Ratingen die knapp 1,1 Millionen Euro in die neue, barrierefreie Gestaltung der Fußgängerzone Düsseldorfer Straße mit Gasse investiert wird.“ Sie muss nach einem Wasserrohrbruch im März vergangenen Jahres dringend saniert werden. Außerdem soll Geld für die gestalterische und funktionale Aufwertung des Umfeldes am Stadttheater aufgewendet werden. Bürger hatten sich wiederholt über verwahrloste Außenanlagen geärgert. „Diese Bereiche sind für die Stadt von enormer Bedeutung und müssen gestalterisch und in der Nutzbarkeit am Puls der Zeit sein“, so Heinisch.