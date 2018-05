Homberg : Quad prallt gegen Porsche: Mann in Lebensgefahr

Homberg Am frühen Samstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf der Brachter Straße in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 36-jähriger Wuppertaler war mit seinem Quad und einer 31-jährigen Sozia aus Wuppertal in Fahrtrichtung Ratingen Mitte unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Auffahrt der A 44 kam es zum Zusammenstoß mit einem Porsche Cayenne, der von einem 66-jährigen Düsseldorfer gefahren wurde.

Dieser war, aus Ratingen kommend, nach links in die Auffahrt der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf eingebogen. Die beiden Personen auf dem Quad wurden durch die Luft geschleudert. Für den 36-jährigen Fahrer besteht Lebensgefahr. Die Sozia-Fahrer wurde schwer, der Cayenne-Fahrer leicht verletzt. Der Verkehr an der Einmündung wird durch eine Ampel geregelt. Zur Zeit steht noch nicht fest, ob einer der Unfallbeteiligten das Rotlicht für seine Fahrtrichtung missachtet hat. Zum Transport der Verletzten waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Ausfahrt Ratingen Ost in Fahrtrichtung Düsseldorf wurde durch Kräfte der Autobahnpolizei gesperrt. Während der Unfallaufnahme wurde die Brachter Straße voll gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus der Löschzug der Berufsfeuerwehr Ratingen, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte, Christoph 9, Christoph 3 und der Leitende Notarzt des Kreises Mettmann.

(RP/kle)