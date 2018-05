Rettungshubschrauber-Einsatz in Ratingen: Quad-Fahrer und Sozia bei Unfall schwer verletzt

Rettungshubschrauber-Einsatz in Ratingen

Ein Quad-Fahrer und seine Sozia sind beim Zusammenstoß mit einem Auto in Ratingen durch die Luft geschleudert worden. Dabei verletzten sie sich schwer.

Für den 36-jährigen Quadfahrer bestand nach Angaben der Polizei unmittelbar nach dem Unfall am Samstagabend Lebensgefahr. Neuere Informationen zum Gesundheitszustand des Wuppertalers und seiner 31-Jährigen Mitfahrerin, die ebenfalls aus Wuppertal kommt, lagen der Leitstelle am Sonntagvormittag noch nicht vor.

Der Unfall ereignete sich an einer Auffahrt zur A44, in die der Autofahrer nach links einbiegen wollte und dabei die Fahrtrichtung des Quads kreuzte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zunächst stand noch nicht fest, ob einer der Unfallbeteiligten das Rotlicht der Ampel missachtet hat, teilte die Polizei mit.