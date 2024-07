Prozess um Stewardessenmord Eine Tat und viele Erinnerungslücken

Genügt dessen DNA-Spur an der Leiche, um einen Angeklagten wegen Mordes zu verurteilen? Die Schwurgerichtskammer am Wuppertaler Landgericht hat schon mutmaßliche Mörder freigesprochen, trotz DNA-Spur am Tatort. Es fehlte der Beweis, dass die Angeklagten zur Tatzeit am Tatort waren. Das er am Tatort war, hat Sven K. nicht bestritten. Er will, wie er selbst sagt, „Erste Hilfe“ geleistet haben. Seine Beschreibung des Mannes, den er als vermeintlichen „Auftragsmörder“ zum Tatort kutschiert haben will, passt auffallend gut zu dem Phantombild des Mannes, den Zeugen am Morgen der Tat vor dem Haus von Claudia K. beobachtet haben wollen. Möglicherweise zu gut – auch Sven K. hatte damals jede Gelegenheit, die Ermittlungen in den Medien zu verfolgen. Was bislang auch noch nicht geklärt wurde: Der Mann, den die Zeugen vor dem Haus dabei beobachtet haben wollen, wie er lautstark an der Sprechanlage auf Einlass gedrängt habe, soll gegen 7.30 Uhr dort gewesen sein. Eine Stunde später soll die 47-Jährige noch mit ihrer Mutter telefoniert haben. Möglicherweise also hat der Mann, den die Zeugen damals beobachtet hatten, nichts zu tun mit dem, was sich später in der Wohnung in der Velberter Friedrichstraße abgespielt haben soll.