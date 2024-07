Stewardessenmord - Prozess geht weiter Richter befragt ehemalige Ermittler

Er lädt auf Bitten der Verteidigung auch Kripobeamte, die er selbst bislang nicht auf dem Zettel hatte. Er will von den Ermittlern und auch von Freunden und Bekannten des Opfers wissen, woran sie sich erinnern. Das mit der Erinnerung ist so eine Sache, sie verblasst, je länger das Geschehen zurückliegt - bei dem Mord der Stewardess im Februar 2007 sind es beinahe 17 Jahre. Die meisten Zeugen waren schon kurz nach der Tat von der Polizei befragt worden, immer wieder blättert Kötter in dem, was damals in den Aussagen festgehalten worden war. Bei einem Trauzeugen der getöteten Claudia K. war es das: Er könne sich schon vorstellen, dass deren Mann nach der Trennung jemanden bei ihr vorbei geschickt habe, der ihr ein bisschen Angst macht, um die finanziellen Streitigkeiten zu regeln. Das soll er gesagt haben? Der Zeuge schüttelt den Kopf - keine Ahnung, wie so etwas ins Vernehmungsprotokoll gelangt sein kann. Ja, er habe dem Hartmut K. schon einiges zugetraut, der sei jähzornig gewesen. Aber das? Nein, das nun wirklich nicht. In Erinnerung habe er stattdessen die wunderbare Hochzeit im Tiefschnee, da sei noch alles gut gewesen zwischen den Eheleuten. Das war es längst nicht mehr, als Claudia K. am 1. Februar 2007 in einer Blutlache, mit einer Tüte über dem Kopf in ihrer Küche lag. Monate zuvor hatte sie sich von ihrem Mann getrennt. Der Vorsitzende Richter bat nun, auf Betreiben der Verteidiger des wegen Mordes angeklagten Sven K., zwei Kripobeamte darum, sich an das zu erinnern, was sie damals über einen möglichen Tatablauf gedacht haben. Der angeklagte Sven K. selbst hatte die Tat bereits am ersten Prozesstag bestritten. Ja, er sei am Tatort gewesen - aber nur, um Erste Hilfe zu leisten. Nur deshalb sei seine DNA an der Leiche sichergestellt worden. Er habe im Auftrag des getrennt lebenden Ehemannes von Claudia K. einen „André“ nach Velbert gefahren, der habe die Stewardess getötet und ihn zum Schweigen gedrängt. Was die Kripobeamten nun im Zeugenstand zu berichten hatten, half in dieser Frage nicht wesentlich weiter, allenfalls soviel lässt sich sagen: Es spricht viel dafür, dass Claudia K. den Täter selbst in die Wohnung gelassen hat, Einbruchsspuren gab es nicht. Sicher ist auch, dass sich die Tat zwischen Küche und Esszimmer abgespielt hat. Dort hatte der damals 14-Jährige Sohn seine Mutter gefunden, als er aus der Schule nach Hause kam. Immer wieder fragt Jochen Kötter die geladenen Zeugen nach „einem Mann von der Telekom“, der sich zuvor angekündigt haben soll. War es jemand, den die Stewardess erwartet hat? Oder doch ein Bekannter? Aus Sicht der Ermittler soll sie ihrem Mörder den Rücken zugedreht haben, als der sie von hinten niederschlug. Der Ehemann, Hartmut K., war schnell als möglicher Täter ausgeschieden: Er hatte ein Alibi, wenige Tage nach dem Tod seiner Frau hatte er sich erschossen. Als die Rettungskräfte am Tatort eingetroffen seien, so sagte es nun ein Zeuge, hätten sie auch einen Selbstmord von Claudia K. in Betracht gezogen. Die Plastiktüte über dem Kopf, der Gürtel um den Hals und oben drüber ein Holzbalken - es habe alles ausgesehen wie Erhängen, „nur das Blut an der Wand passte nicht dazu“. Irgendwann habe ein Kollege gesagt, das sei jetzt ab sofort ein Tatort, niemand solle noch etwas anfassen. Sie hätten sich dann alle an den Esstisch gesetzt und die Leitstelle angerufen.