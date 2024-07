Prozess um Stewardessenmord Fragen an eine DNA-Expertin

Als es am fünften Verhandlungstag darum geht, die Fotos vom Tatort und aus der Rechtsmedizin im Gerichtssaal zu zeigen, schaut Jochen Kötter zu Gregor K. (30). Der Vorsitzende will vom Sohn der Getöteten wissen, ob er den Saal verlassen möchte. K. schüttelt den Kopf, kurz darauf sieht er seine Mutter auf dem Obduktionstisch liegen. Mit kahlgeschorenem Kopf und klaffenden Wunden, zuvor hatte der Rechtsmediziner über ein Schädel-Hirn-Trauma als Todesursache gesprochen. Möglicherweise auch Ersticken, oder beides. Es habe sich, so der Sachverständige, um ein dynamisches Geschehen gehandelt. Es gebe auch Anzeichen dafür, dass sich Claudia Knapp gegen den Angreifer gewehrt habe. Sehr wahrscheinlich sei, dass sie bereits nach dem ersten Schlag auf den Hinterkopf bewusstlos geworden sei. Gregor K. hatte damals in seiner Werkzeugkiste einen Hammer vermisst - theoretisch, so der Sachverständige, hätte der Täter mit der Längsseite zugeschlagen haben können. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Ex-Mann von Claudia K. den Mord in Auftrag gegeben hat. Wenige Tage nach deren Tod hatte sich Hartmut K. erschossen. Aber würde ein Auftragsmörder erst in der Wohnung nach einer geeigneten Tatwaffe suchen? Es gibt noch viele offene Fragen in diesem Prozess, am 19. Juli soll das Urteil verkündet werden.