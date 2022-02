Projektwoche in Heiligenhaus : Schule stärkt soziales Miteinander

Heiligenhaus In der Sankt-Suitbertus-Schule wird in einer Projektwoche das „Wir“ gestärkt.

(RP) Unterricht gelingt dann optimal, wenn sich über ein gutes Klassenklima eine produktive Lernatmosphäre einstellt. Nach zwei Schuljahren, in denen Corona-Bestimmungen und Abstands- und Hygieneregeln einen großen Raum eingenommen haben, steht nun an der Sankt-Suitbertus-Schule eine ganze Woche das soziale Miteinander im Vordergrund. Es wird gemeinsam getrommelt, gesungen, gemalt, gespielt, gearbeitet, geturnt und gelacht.

Jeden Tag beginnen alle Kinder und Lehrerinnen zunächst mit einem gemeinsamen Tanz und einem gemeinsamen Lied auf dem Schulhof. Die thematische Arbeit in den Klassen begleitet dann das Bilderbuch „Das kleine Wir“ von Daniele Kunkel. In vielen Spielen und Übungen, wird der respektvolle und achtsame Umgang miteinander trainiert. So werden zum Beispiel typische Konfliktsituationen aus Schul- und Pausensituationen zunächst in kleinen Rollenspielen nachgespielt, um dann zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Konflikte zu vermeiden oder zu klären.