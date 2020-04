Absage : Aktionstag ist für den 7. Mai 2021 geplant

Unternehmen wollten sich mit zahlreichen Projekten einbringen – das wird Corona-bedingt verschoben. Man hatte sich schon auf den Aktionstag im Juni sehr gefreut. Doch man musste absagen.

Nach den ersten Aktionstagen 2016 und 2018 sollten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte in gemeinnützigen, sozialen Einrichtungen mit Unterstützung von Ratinger Unternehmen umgesetzt werden. Das geht jetzt nicht, sicherlich zum großen Bedauern von allen Beteiligten. Denn bei der Projektmesse Anfang März in der Stadthalle waren viele Vereinbarungen und Verträge zwischen sozialen Einrichtungen und engagierten Unternehmen geschlossen worden. „42 Ratinger Unternehmen hatten sich an diesem Abend dazu bereit erklärt, 38 Projekte mit den Einrichtungen am Aktionstag der Wirtschaft zu verwirklichen“, erklärt Bauer.