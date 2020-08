Ratingen : 586 neue Leuchten an der Ebert-Realschule

Einen LED-Leuchten-Test hat es vor einiger Zeit an der Realschule (hier mit dem neuen Trakt) gegeben. 745 alte Lampen wurden nun ausgetauscht. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In den Ferien wurde an einigen Schulgebäuden kräftig gearbeitet. Die Stadt zieht nun eine Bilanz. Ein Schwerpunkt lag diesmal (neben der Großbaustelle Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium und den Arbeiten für die Digitalisierung in diversen Gebäuden) bei der Friedrich-Ebert-Realschule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Sommerzeit ist bekanntlich Bauzeit, jedenfalls in den Schulen. Die Stadt nutzt die Ferienzeit regelmäßig, um in den Gebäuden Arbeiten durchzuführen, die im laufenden Unterrichtsbetrieb nur schwer oder gar nicht möglich sind. Da machte auch das Jahr 2020 keine Ausnahme. Ein Schwerpunkt lag diesmal (neben der Großbaustelle Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium und den Arbeiten für die Digitalisierung in diversen Gebäuden) bei der Friedrich-Ebert-Realschule.

Dort konnte der Großteil des energetischen Vorzeigeprojektes mit Komplettumstellung der Beleuchtung auf sparsame LED abgeschlossen werden. Mit Fördermitteln des Bundesumweltministeriums wurden insgesamt 745 alte Leuchten durch 586 neue Leuchten ausgetauscht, wodurch eine jährliche Energieeinsparung von rund 73.000 kWh erreicht wird (das entspricht einer Verbrauchssenkung um 71 Prozent). Die CO 2 -Emissionen verringern sich um 863 Tonnen pro Jahr.

Die aufwendige, mit einer Schadstoffsanierung kombinierte Maßnahme war bereits in den Sommerferien 2019 geplant, konnte damals mangels Bieter aber nicht durchgeführt werden. In diesem Jahr ist es gelungen, eine Baufirma zu finden. Obwohl besonders die Sanierungsarbeiten schwieriger waren als erwartet, konnte der Großteil der Arbeiten beendet werden, so dass der Unterricht störungsfrei laufen kann. Lediglich in der Lehrküche wird (dies aber planungsgemäß) noch in den ersten Schulwochen gearbeitet. Die Beleuchtung ist nunmehr komplett ausgetauscht, und in diesen Bereichen ist auch die Sanierung abgeschlossen. In einem weiteren Abschnitt in den nächsten Ferien sollen dann auch die restlichen Sanierungsarbeiten erledigt werden.

In der Heinrich-Schmitz-Grundschule in Lintorf wurde ebenfalls die gesamte Beleuchtung erneuert. In allen Klassenräumen sowie im Flur und im Lehrerzimmer wurden neue Akustikdecken eingezogen. Auch diese Maßnahme war mit einer Schadstoffsanierung verbunden. Dies war der letzte Abschnitt einer seit längerem laufenden Sanierungs- und Renovierungsmaßnahme an der Heinrich-Schmitz-Schule.