Ratinger Grundschulen Radfahren lernen ist Teil des Unterrichts

Das Schulfach „Radfahren“ gibt es nicht. Wohl aber ausgefeilte Konzepte an allen Grundschulen, die Verkehrserziehung mit Schwerpunkt Fahrrad zum Thema haben. „Das steht auch so in den Lehrplänen“, sagt die Lintorfer Grundschuzlleiterin Marlene Stuckart. Zugeordnet ist die hier gedachte Zeit dem Fach „Sachunterricht“.