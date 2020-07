Innenstadt : Bechemer Carré: Baubeginn rückt näher

Ratingen Die Genehmigung seitens der Stadt ist erteilt: Ende 2020/Anfang 2021 soll es mit den Arbeiten losgehen. Nicht wenige Bürger, vor allem die, die in der Innenstadt wohnen, wollen seit langer Zeit wissen, wie es mit dem Bechemer Carré weitergeht.

Die Tage einer der markantesten Brachflächen im Innenstadt-Bereich sind wohl gezählt. Das Bechemer Carré soll endlich gebaut werden. „Die heiß ersehnte Baugenehmigung für unser Projekt in Ratingen liegt vor. Am Stadtgarten werden nun 46 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von über 3.500 Quadratmeter entstehen. „Derzeit erarbeiten wir gemeinsam mit einem Architekturbüro und weiteren Fachplanern die Ausführungsplanung und hoffen, voraussichtlich Ende 2020/Anfang 2021 den ersten Spatenstich vornehmen zu können“, betonte Juan Carlos Pulido, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft (WG) Essen-Nord, auf der Homepage des Unternehmens.

Nicht wenige Bürger, vor allem die, die in der Innenstadt wohnen, wollen seit langer Zeit wissen, wie es mit dem Bechemer Carré weitergeht. Das Areal an der Ecke Bechemer Straße/Europaring war vor vielen Monaten freigeräumt worden. Dann tat sich nichts mehr. Doch es werde sich bald was tun, versicherte damals Jochen Kral, der Technische Beigeordnete. Wenige, aber eben nicht unwichtige Fragen habe man noch klären müssen.